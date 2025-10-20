Скидки
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский оценил перспективы форварда ЦСКА Самсона Руженцева заиграть в НБА

Владимир Гомельский оценил перспективы форварда ЦСКА Самсона Руженцева заиграть в НБА
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский на своём сайте ответил на вопрос одного из пользователей, который поинтересовался, позволяют ли, по мнению первого, физические данные и техническая оснащённость форварда ЦСКА Самсона Руженцева заиграть в НБА.

«Можно сравнивать Самсона с Закари Рисашером (первый номер драфта-2024. — Прим. «Чемпионата»). Данные почти одинаковые. Значит, наверное, сможет. Но сам процесс создания момента для атаки собственными силами необходимо развивать», — написал Гомельский.

В текущем сезоне 23-летний Руженцев провёл пять матчей за армейцев в Единой лиге ВТБ, в которых набирал в среднем 8,4 очка, делал 3,4 подбора, 1,2 передачи и 0,2 перехвата в среднем за игру.

