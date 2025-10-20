«Понятия не имею». Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс — о том, зачем ему словенский паспорт

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс ответил на вопрос, почему он принял решение подать документы для оформления словенского гражданства. Напомним, за «Лейкерс» выступает звезда национальной команды этой страны Лука Дончич.

«Честно говоря, понятия не имею. У нас один и тот же агент, и мои родители, и его [Луки] родители сейчас как раз над этим работают. Это они предложили мне эту идею», — сказал Хэйс в интервью журналистам после тренировки в воскресенье, 19 октября.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 25-летний Хэйс принял участие в 56 матчах, в которых в среднем набирал 6,8 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал одну передачу, реализуя 72,2% бросковых попыток с игры.