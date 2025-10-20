Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дюрант вышел на первое место в истории по общему заработку в НБА, опередив Леброна

Дюрант вышел на первое место в истории по общему заработку в НБА, опередив Леброна
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант вошёл в историю НБА как игрок, заработавший на данный момент больше всех денег за карьеру. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

По словам Чарании, это произошло после того, как Дюрант договорился с техасским клубом о двухлетнем продлении контракта на $ 90 млн. После этого его общий заработок составил $ 598,2 млн. По этому показателю Кевин обошёл звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, у которого на данный момент $ 583,9 млн заработанных денег в НБА.

Дюрант присоединился к «Хьюстону» в минувшее межсезонье после обмена при участии семи клубов из «Финикс Санз».

Напомним, Кевин является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Он был выбран «Сиэтлом» на драфте НБА 2007 года под общим вторым пиком.

Материалы по теме
Кевин Дюрант дал категоричный ответ на вопрос об «Оклахоме»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android