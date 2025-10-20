Дюрант вышел на первое место в истории по общему заработку в НБА, опередив Леброна

Звёздный форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант вошёл в историю НБА как игрок, заработавший на данный момент больше всех денег за карьеру. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

По словам Чарании, это произошло после того, как Дюрант договорился с техасским клубом о двухлетнем продлении контракта на $ 90 млн. После этого его общий заработок составил $ 598,2 млн. По этому показателю Кевин обошёл звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, у которого на данный момент $ 583,9 млн заработанных денег в НБА.

Дюрант присоединился к «Хьюстону» в минувшее межсезонье после обмена при участии семи клубов из «Финикс Санз».

Напомним, Кевин является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Он был выбран «Сиэтлом» на драфте НБА 2007 года под общим вторым пиком.