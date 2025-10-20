Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Агент Мишко Разнатович: Евролиге нужен такой человек, как Адам Сильвер

Агент Мишко Разнатович: Евролиге нужен такой человек, как Адам Сильвер
Комментарии

Известный баскетбольный агент Мишко Разнатович поделился мнением о перспективах Лиги Европы под эгидой НБА.

«Евролиге нужен такой человек, как Адам Сильвер, или как его предшественник Дэвид Стерн (нынешний и бывший комиссионеры НБА. — Прим. «Чемпионата»).

Проект NBA Europe надвигается, и вопрос в том, кого они возьмут под контроль — клубы или игроков», — приводит слова Разнатовича Mozzart Sport.

Напомним, ранее президент ЦСКА Сергей Ватутин скептически оценил перспективы европейского проекта НБА. Также в сентябре Адам Сильвер заявил о планах запустить европейскую конференцию НБА к 2028 году. В качестве одной из основных целей прихода НБА в Европу Сильвер называл желание создать лигу, где каждая команда имеет шансы стать чемпионом.

Материалы по теме
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android