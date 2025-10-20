Агент Мишко Разнатович: Евролиге нужен такой человек, как Адам Сильвер

Известный баскетбольный агент Мишко Разнатович поделился мнением о перспективах Лиги Европы под эгидой НБА.

«Евролиге нужен такой человек, как Адам Сильвер, или как его предшественник Дэвид Стерн (нынешний и бывший комиссионеры НБА. — Прим. «Чемпионата»).

Проект NBA Europe надвигается, и вопрос в том, кого они возьмут под контроль — клубы или игроков», — приводит слова Разнатовича Mozzart Sport.

Напомним, ранее президент ЦСКА Сергей Ватутин скептически оценил перспективы европейского проекта НБА. Также в сентябре Адам Сильвер заявил о планах запустить европейскую конференцию НБА к 2028 году. В качестве одной из основных целей прихода НБА в Европу Сильвер называл желание создать лигу, где каждая команда имеет шансы стать чемпионом.