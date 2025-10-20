Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сын легенды ЦСКА Виктора Хряпы будет играть в NCAA — источник

Сын легенды ЦСКА Виктора Хряпы будет играть в NCAA — источник
Комментарии

Владимир Хряпа, сын легендарного в прошлом игрока ЦСКА и сборной России Виктора Хряпы, будет играть в первом дивизионе NCAA. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, россиянин будет защищать цвета университета Мартин Скайхоукс.

С 2022 по 2024 год Хряпа-младший выступал в академии Prolific Prep, после чего провёл сезон в Golden State Prep.

Хряпа стал девятым россиянином в нынешнем сезоне NCAA D1. Помимо него там сыграют также Илья Ермаков, Тимофей Рудовский, Александр Молофеев, Даниэль Зацепин, Ярослав Нягу, Виктор Панов, Нестор Дячок и Даниил Глазков. Десятым российским игроком в NCAA D1 мог стать Егор Рыжов, однако он вынужден был вернуться в «Зенит» из-за проблем с документами.

Материалы по теме
Официально
Из молодёжки «Зенита» в Америку уехал ещё один россиянин
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android