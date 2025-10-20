Сын легенды ЦСКА Виктора Хряпы будет играть в NCAA — источник

Владимир Хряпа, сын легендарного в прошлом игрока ЦСКА и сборной России Виктора Хряпы, будет играть в первом дивизионе NCAA. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, россиянин будет защищать цвета университета Мартин Скайхоукс.

С 2022 по 2024 год Хряпа-младший выступал в академии Prolific Prep, после чего провёл сезон в Golden State Prep.

Хряпа стал девятым россиянином в нынешнем сезоне NCAA D1. Помимо него там сыграют также Илья Ермаков, Тимофей Рудовский, Александр Молофеев, Даниэль Зацепин, Ярослав Нягу, Виктор Панов, Нестор Дячок и Даниил Глазков. Десятым российским игроком в NCAA D1 мог стать Егор Рыжов, однако он вынужден был вернуться в «Зенит» из-за проблем с документами.