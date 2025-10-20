«Очень волнительно». Главный тренер «Бруклина» — перед дебютом Дёмина в регулярке НБА

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес в преддверии старта нового сезона НБА заявил, что доволен прогрессом трёх своих новичков, разыгрывающих Егора Дёмина, Нолана Траоре и Бена Сарафа.

«Очень доволен всеми тремя. Все трое играли в предсезонке, все трое добились успеха и всем троим есть над чем работать. Если они смогут воспользоваться своими игровыми минутами, они останутся на своих позициях, независимо от того, являются ли они стартовыми или запасными. Если кто-то не сможет поддерживать производительность или выполнять наши требования, это создаст возможность для другого, именно поэтому я хочу, чтобы в нашей команде царила здоровая конкуренция, где все подталкивают друг друга, у всех есть игровые минуты, опыт и возможность роста.

Дёмин? Он отлично справился, выглядел собранным. Он помог нам. Здорово видеть, как мяч залетает в кольцо, но баскетбол — это не только наблюдать за этим. Дёмин играл просто. Мы не так часто теряли мяч [при нём]. Он вовлекал в игру партнёров по команде и показал очень хорошее защитное владение, играя внизу, вертикально, защищая кольцо. Сейчас это очень приятно видеть, но мы просим его продолжать совершенствоваться, потому что верим, для него и двух других разыгрывающих нет пределов. Это очень волнительно перед его первой игрой», — приводит слова Фернандеса New York Post.

Напомним, 25 июня 2025 года на драфте НБА «Бруклин» выбрал Егора Дёмина в первом раунде под общим восьмым номером. 3 июля 2025 года Дёмин подписал контракт с «Нетс». 10 июля 2025 года Егор Дёмин провёл первый матч за «Бруклин Нетс» в рамках Летней лиги НБА.