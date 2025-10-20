Скидки
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Баскетбол Новости

Лука Дончич выбрал лучшего атакующего защитника в истории НБА

Лука Дончич выбрал лучшего атакующего защитника в истории НБА
26-летний звёздный словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий «Лос-Анджелес Лейкерс», выбрал лучшего, по его мнению, атакующего защитника в истории НБА.

На распространившемся в Сети видеоролике словенцу предлагают выбирать лучшего в каждой из нескольких пар знаменитых баскетболистов данного амплуа. Подавляющему большинству игроков Дончич предпочёл Аллена Айверсона, однако когда ему предложили выбрать между ним и легендарным Майклом Джорданом, Лука остановил свой выбор на последнем, не изменив ему и при последующих вопросах.

Напомним, Дончич стал игроком «Лейкерс» в результате громкого обмена из «Даллас Маверикс» по ходу прошлого сезона. Ранее в этом месяце стало известно, что словенец станет амбассадором сообщества чемпионата мира по футболу 2026 года в Лос-Анджелесе.

