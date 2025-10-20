Скидки
Все новости
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» — «Уралмаш», результат матча 20 октября 2025, счёт 91:86, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Зенит» победил «Уралмаш» в матче Единой лиги, у Рэндольфа 17 очков
Аудио-версия:
Комментарии

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 91:86 (18:25, 27:17, 29:20, 17:24).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
91 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Рэндольф - 17, Мартюк - 14, Жбанов - 14, Пойтресс - 13, Фрейзер - 10, Емченко - 7, Щербенев - 6, Воронцевич - 6, Узинский - 4, Земский, Кривых, Дулкай
Уралмаш: Герасимов - 21, Карданахишвили - 18, Далтон - 13, Нэвелс - 8, Даглас - 7, Эллис - 6, Петенев - 5, Ивлев - 5, Новиков - 2, Пынько - 1, Писклов, Халдеев

Самым результативным в составе «Зенита» стал американский защитник Ливай Рэндольф, на счету которого 17 очков, один подбор и три передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Тимофей Герасимов. В его активе 21 очко, два подбора и пять передач.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 24 октября и начнётся в 19:00 мск. «Уралмаш» в следующем туре в гостях сыграет с красноярским «Енисеем». Матч состоится 25 октября, начало — в 12:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Яркие россияне и топ-легионеры. Выбираем героя третьей недели Единой лиги
Рейтинг
