«Зенит» победил «Уралмаш» в матче Единой лиги, у Рэндольфа 17 очков

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 91:86 (18:25, 27:17, 29:20, 17:24).

Самым результативным в составе «Зенита» стал американский защитник Ливай Рэндольф, на счету которого 17 очков, один подбор и три передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Тимофей Герасимов. В его активе 21 очко, два подбора и пять передач.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 24 октября и начнётся в 19:00 мск. «Уралмаш» в следующем туре в гостях сыграет с красноярским «Енисеем». Матч состоится 25 октября, начало — в 12:00 мск.