Единая лига: результаты матчей 20 октября

Сегодня, 20 октября, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На эту дату была запланирована одна встреча, с результатом которой предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига. Результаты на 20 октября:

«Зенит» — «Уралмаш» — 91:86.

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает казанский УНИКС. Команда Велимира Перасовича является единственным коллективом, не потерпевшим ни одного поражения. На счету казанцев сейчас пять побед. На втором месте располагается ЦСКА, в активе которого четыре победы и одно поражение. Топ-3 замыкает команда МБА-МАИ, имеющая ту же разницу побед и поражений, что и ЦСКА. «Зенит» – на пятой позиции (три победы – два поражения).

