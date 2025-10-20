Скидки
Единая лига – 2025/2026: результаты на 20 октября, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 20 октября
Комментарии

Сегодня, 20 октября, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На эту дату была запланирована одна встреча, с результатом которой предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига. Результаты на 20 октября:

«Зенит» — «Уралмаш» — 91:86.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
91 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Рэндольф - 17, Мартюк - 14, Жбанов - 14, Пойтресс - 13, Фрейзер - 10, Емченко - 7, Щербенев - 6, Воронцевич - 6, Узинский - 4, Земский, Кривых, Дулкай
Уралмаш: Герасимов - 21, Карданахишвили - 18, Далтон - 13, Нэвелс - 8, Даглас - 7, Эллис - 6, Петенев - 5, Ивлев - 5, Новиков - 2, Пынько - 1, Писклов, Халдеев

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает казанский УНИКС. Команда Велимира Перасовича является единственным коллективом, не потерпевшим ни одного поражения. На счету казанцев сейчас пять побед. На втором месте располагается ЦСКА, в активе которого четыре победы и одно поражение. Топ-3 замыкает команда МБА-МАИ, имеющая ту же разницу побед и поражений, что и ЦСКА. «Зенит» – на пятой позиции (три победы – два поражения).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
