Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кристиан Браун согласовал с «Денвером» продление контракта на пять лет — источник

Кристиан Браун согласовал с «Денвером» продление контракта на пять лет — источник
Комментарии

24-летний атакующий защитник Кристиан Браун договорился о продлении контракта с «Денвер Наггетс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. По его сведениям, стороны согласовали пятилетний контракт на $ 125 млн.

Браун в 2023 году в составе «Денвера» становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В прошлом сезоне спортсмен принял участие в 93 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 15 очков, совершал 5,4 подбора и отдавал 2,6 передачи.

Материалы по теме
Обновлённый Дончич или невероятные Шей с Йокичем. Кто станет MVP в новом сезоне НБА?
Рейтинг
Обновлённый Дончич или невероятные Шей с Йокичем. Кто станет MVP в новом сезоне НБА?

Никола Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке команды «Денвер Наггетс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android