Кристиан Браун согласовал с «Денвером» продление контракта на пять лет — источник

24-летний атакующий защитник Кристиан Браун договорился о продлении контракта с «Денвер Наггетс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. По его сведениям, стороны согласовали пятилетний контракт на $ 125 млн.

Браун в 2023 году в составе «Денвера» становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В прошлом сезоне спортсмен принял участие в 93 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 15 очков, совершал 5,4 подбора и отдавал 2,6 передачи.

