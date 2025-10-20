Дайсон Дэниэлс продлил контракт с «Атлантой», названы детали — Чарания

Обладатель награды «Самый прогрессирующий игрок» НБА по итогам прошлого сезона Дайсон Дэниэлс продлил соглашение с «Атлантой Хоукс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. По сведениям источника, стороны согласовали соглашение сроком на четыре года на $ 100 млн.

Помимо получения награды «Самому прогрессирующему игроку года» в НБА, Дэниэлс занял второе место в голосовании на звание «Лучший защитник года» и вошёл в первую сборную всех звёзд защиты.

В прошлом сезоне НБА он принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата, где в среднем набирал 14,2 очка, 5,9 подбора и 4,4 передачи.