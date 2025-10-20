Эксперт вспомнил о Дюранте, Ирвинге и Хардене после дебюта Дёмина в предсезонке НБА

Редактор сайта Lawless Republic Кэлвин Барретт поделился мнением о дебюте российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в недавнем предсезонном матче НБА с «Торонто Рэпторс» (114:119).

Дёмин провёл на паркете 19 минут и за это время набрал 14 очков, сделал пять подборов, отдал одну передачу и совершил один блок-шот.

«Бруклин» может быть доволен тем, что потратил свой восьмой пик драфта-2025 на этого долговязого российского игрока. Всего за одно появление в предсезонке он заставил скептиков замолчать, а неверующих — поверить, показав, что полностью оправдывает свой статус игрока из топ-10 драфта.

Конечно, одна игра — это всего лишь одна игра, можно придумать тысячу причин, почему этот разыгрывающий ростом шесть футов и девять дюймов окажется главным провалом драфта, почему «Бруклин» якобы зря потратил свой драгоценный выбор.

Но на паркете же тем, кто оказался рядом с этим худощавым новичком, пощады не было. В матче с «Торонто Рэпторс» восьмой номер в чёрной форме творил, что хотел, фанаты «Бруклина» впервые со времён Кевина Дюранта, Кайри Ирвинга и Джеймса Хардена вновь почувствовали азарт», — говорится в материале Барретта.