Эксперт вспомнил о Дюранте, Ирвинге и Хардене после дебюта Дёмина в предсезонке НБА

Редактор сайта Lawless Republic Кэлвин Барретт поделился мнением о дебюте российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в недавнем предсезонном матче НБА с «Торонто Рэпторс» (114:119).

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Барретт - 25, Куикли - 18, Ингрэм - 13, Пёлтль - 10, Мамукелашвили - 10, Дик - 7, Уолтер - 3, Агбаджи - 2, Могбо, Reese, Темпл, Шид, Hepburn, Martin, Баттл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Уильямс - 20, Дёмин - 14, Клэкстон - 13, Мартин - 7, Томас - 7, Мэнн - 6, Шарп - 6, Клауни - 3, Saraf - 3, Traore - 1, Wolf, Powell, Лидделл, Этьенн, Nelson, Уилсон, Бафкин

Дёмин провёл на паркете 19 минут и за это время набрал 14 очков, сделал пять подборов, отдал одну передачу и совершил один блок-шот.

«Бруклин» может быть доволен тем, что потратил свой восьмой пик драфта-2025 на этого долговязого российского игрока. Всего за одно появление в предсезонке он заставил скептиков замолчать, а неверующих — поверить, показав, что полностью оправдывает свой статус игрока из топ-10 драфта.

Конечно, одна игра — это всего лишь одна игра, можно придумать тысячу причин, почему этот разыгрывающий ростом шесть футов и девять дюймов окажется главным провалом драфта, почему «Бруклин» якобы зря потратил свой драгоценный выбор.

Но на паркете же тем, кто оказался рядом с этим худощавым новичком, пощады не было. В матче с «Торонто Рэпторс» восьмой номер в чёрной форме творил, что хотел, фанаты «Бруклина» впервые со времён Кевина Дюранта, Кайри Ирвинга и Джеймса Хардена вновь почувствовали азарт», — говорится в материале Барретта.

От Майкла Джордана до титулов ЦСКА. Какие связи Хиггинса прояснят для «Нетс» кейс Дёмина?
От Майкла Джордана до титулов ЦСКА. Какие связи Хиггинса прояснят для «Нетс» кейс Дёмина?
