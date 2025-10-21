Скидки
Баскетбол

Назван самый востребованный игрок НБА среди коллекционеров карточек в межсезонье-2025

Аудио-версия:
Комментарии

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал самым востребованным игроком среди коллекционеров карточек в межсезонье-2025. Об этом информирует Bleacher Report со ссылкой на данные PSA.
Карточки Вембаньямы чаще других отправлялись на оценку в PSA — компания зафиксировала 29,5 тыс. экземпляров с изображением звезды «Спёрс». Француз опередил Леброна Джеймса и новичка «Даллас Маверикс» Купера Флэгга.

Топ-10 игроков НБА среди коллекционеров карточек в межсезонье-2025 по версии PSA:

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 29,5 тыс. карточек
2. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 23,8 тыс.
3. Купер Флэгг («Даллас Маверикс») — 21,3 тыс.
4. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 13,5 тыс.
5. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — 10,7 тыс.
6. Стефон Касл («Сан-Антонио») — 10,4 тыс.
7. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — 9,8 тыс.
8. Лука Дончич («Лейкерс») — 9,2 тыс.
9. Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс») — 6,5 тыс.
10. Матас Бузелис («Чикаго Буллз») — 5,9 тыс.

