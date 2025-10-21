Скидки
Секулич — о победе «Зенита» в матче с «Уралмашем»: ожидали, что они захотят взять реванш

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич поделился мнением о матче с «Уралмашем» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Команды встречались 20 октября в Санкт-Петербурге. «Зенит» победил со счётом 91:86.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
91 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Рэндольф - 17, Мартюк - 14, Жбанов - 14, Пойтресс - 13, Фрейзер - 10, Емченко - 7, Щербенев - 6, Воронцевич - 6, Узинский - 4, Земский, Кривых, Дулкай
Уралмаш: Герасимов - 21, Карданахишвили - 18, Далтон - 13, Нэвелс - 8, Даглас - 7, Эллис - 6, Петенев - 5, Ивлев - 5, Новиков - 2, Пынько - 1, Писклов, Халдеев

«Мы играли с хорошим соперником. За месяц это уже третий матч с ними. Мы обыграли их дважды, в последней игре имея преимущество, кажется, в 29 очков к концу матча. Мы ожидали, что они захотят взять реванш и приедут сюда сверхмотивированными. Конечно, у них нет такого давления, как у нас.

Должен сказать, что у них хорошие игроки, хорошие баскетболисты, которые показывают качественную игру. Особенно Герасимов отлично начал матч — он не промахнулся ни разу с линии трёхочковых, хотя, скажем прямо, его нельзя назвать выдающимся снайпером или игроком, который много бросает», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

