Секулич — о победе «Зенита» в матче с «Уралмашем»: ожидали, что они захотят взять реванш

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич поделился мнением о матче с «Уралмашем» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Команды встречались 20 октября в Санкт-Петербурге. «Зенит» победил со счётом 91:86.

«Мы играли с хорошим соперником. За месяц это уже третий матч с ними. Мы обыграли их дважды, в последней игре имея преимущество, кажется, в 29 очков к концу матча. Мы ожидали, что они захотят взять реванш и приедут сюда сверхмотивированными. Конечно, у них нет такого давления, как у нас.

Должен сказать, что у них хорошие игроки, хорошие баскетболисты, которые показывают качественную игру. Особенно Герасимов отлично начал матч — он не промахнулся ни разу с линии трёхочковых, хотя, скажем прямо, его нельзя назвать выдающимся снайпером или игроком, который много бросает», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».