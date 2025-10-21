«Это математика». Эксперт оценил действия Егора Дёмина в предсезонном матче НБА

Редактор сайта Lawless Republic Кэлвин Барретт поделился впечатлениями о дебюте российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в недавнем предсезонном матче НБА с «Торонто Рэпторс» (114:119).

Егор в этой встрече набрал 14 очков, сделал пять подборов, отдал одну передачу и совершил один блок-шот.

«Посмотрите на уверенность и решительность, с какой Егор ведёт мяч, выходит из-под заслона и без малейшего сомнения идёт на бросок. Баскетбол в чистом виде, — мяч мягко покидает его руки и летит точно в цель. Он умело находит открытых партнёров в любой точке. Двигаясь к кольцу и притягивая за собой защитников, Дёмин мгновенно охватывает всю площадку, доставляя мяч прямо в руки партнёра в открытой позиции. В НБА это почти всегда лёгкий бросок, так что он умело обменивает потенциальные два своих очка на три очка для товарища по команде. Это математика», — написал Барретт в своей колонке.

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА: