Баскетбол

«Это математика». Эксперт оценил действия Егора Дёмина в предсезонном матче НБА

«Это математика». Эксперт оценил действия Егора Дёмина в предсезонном матче НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Редактор сайта Lawless Republic Кэлвин Барретт поделился впечатлениями о дебюте российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в недавнем предсезонном матче НБА с «Торонто Рэпторс» (114:119).

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Барретт - 25, Куикли - 18, Ингрэм - 13, Пёлтль - 10, Мамукелашвили - 10, Дик - 7, Уолтер - 3, Агбаджи - 2, Могбо, Reese, Темпл, Шид, Hepburn, Martin, Баттл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Уильямс - 20, Дёмин - 14, Клэкстон - 13, Мартин - 7, Томас - 7, Мэнн - 6, Шарп - 6, Клауни - 3, Saraf - 3, Traore - 1, Wolf, Powell, Лидделл, Этьенн, Nelson, Уилсон, Бафкин

Егор в этой встрече набрал 14 очков, сделал пять подборов, отдал одну передачу и совершил один блок-шот.
«Посмотрите на уверенность и решительность, с какой Егор ведёт мяч, выходит из-под заслона и без малейшего сомнения идёт на бросок. Баскетбол в чистом виде, — мяч мягко покидает его руки и летит точно в цель. Он умело находит открытых партнёров в любой точке. Двигаясь к кольцу и притягивая за собой защитников, Дёмин мгновенно охватывает всю площадку, доставляя мяч прямо в руки партнёра в открытой позиции. В НБА это почти всегда лёгкий бросок, так что он умело обменивает потенциальные два своих очка на три очка для товарища по команде. Это математика», — написал Барретт в своей колонке.

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА:

