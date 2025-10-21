Скидки
Аналитик: Дёмин может превращаться в демона

Аналитик: Дёмин может превращаться в демона
Редактор сайта Lawless Republic Кэлвин Барретт поделился впечатлениями от первого появления российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в предсезонной игре с «Торонто Рэпторс» (114:119). За 19 минут на площадке Дёмин набрал 14 очков, сделал пять подборов, отдал одну передачу и поставил один блок-шот.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Барретт - 25, Куикли - 18, Ингрэм - 13, Пёлтль - 10, Мамукелашвили - 10, Дик - 7, Уолтер - 3, Агбаджи - 2, Могбо, Reese, Темпл, Шид, Hepburn, Martin, Баттл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Уильямс - 20, Дёмин - 14, Клэкстон - 13, Мартин - 7, Томас - 7, Мэнн - 6, Шарп - 6, Клауни - 3, Saraf - 3, Traore - 1, Wolf, Powell, Лидделл, Этьенн, Nelson, Уилсон, Бафкин

«При своих габаритах Дёмин может превращаться в настоящего демона в защите, если его поставить в нужное место.

В нескольких эпизодах он был словно отпущен на волю, чтобы преследовать беззащитных игроков «Торонто», осмелившихся сунуться на его половину площадки. Своевременный блок отправил мяч от колена соперника прямо за пределы площадки», — говорится в материале Барретта.

