Аналитик: Дёмин может превращаться в демона

Редактор сайта Lawless Republic Кэлвин Барретт поделился впечатлениями от первого появления российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в предсезонной игре с «Торонто Рэпторс» (114:119). За 19 минут на площадке Дёмин набрал 14 очков, сделал пять подборов, отдал одну передачу и поставил один блок-шот.

«При своих габаритах Дёмин может превращаться в настоящего демона в защите, если его поставить в нужное место.

В нескольких эпизодах он был словно отпущен на волю, чтобы преследовать беззащитных игроков «Торонто», осмелившихся сунуться на его половину площадки. Своевременный блок отправил мяч от колена соперника прямо за пределы площадки», — говорится в материале Барретта.

Егор Дёмин с первого раза выбил страйк ракеткой: