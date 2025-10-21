Секулич – о матче с «Уралмашем»: без всякой причины начали играть не так, как должны

Главный тренер «Зенита» Александер Секулич подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» из Екатеринбурга. Игра проходила в Санкт-Петербурге 20 октября и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 91:86 (18:25, 27:17, 29:20, 17:24).

«Даже несмотря на медленное начало, я считаю, что мы нашли свой ритм и вернулись в игру. Игроки выполняли план почти до самого конца. Но когда мы вели 16 очков за две с половиной минуты до конца, без всякой причины начали нервничать и играть не так, как должны, дав сопернику шанс поверить, что он тоже может победить. Тем не менее мы справились. Хочу подчеркнуть, что это была отличная командная работа. Нелегко играть против команды, которая так часто меняет защиту по ходу матча. Они много рискуют в обороне, поэтому игрокам нужно быть очень сосредоточенными и внимательными, и, на мой взгляд, большую часть времени они именно такими и были», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

