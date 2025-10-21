Скидки
Баскетбол

Секулич – о матче с «Уралмашем»: без всякой причины начали играть не так, как должны

Секулич – о матче с «Уралмашем»: без всякой причины начали играть не так, как должны
Главный тренер «Зенита» Александер Секулич подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» из Екатеринбурга. Игра проходила в Санкт-Петербурге 20 октября и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 91:86 (18:25, 27:17, 29:20, 17:24).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
91 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Рэндольф - 17, Мартюк - 14, Жбанов - 14, Пойтресс - 13, Фрейзер - 10, Емченко - 7, Щербенев - 6, Воронцевич - 6, Узинский - 4, Земский, Кривых, Дулкай
Уралмаш: Герасимов - 21, Карданахишвили - 18, Далтон - 13, Нэвелс - 8, Даглас - 7, Эллис - 6, Петенев - 5, Ивлев - 5, Новиков - 2, Пынько - 1, Писклов, Халдеев

«Даже несмотря на медленное начало, я считаю, что мы нашли свой ритм и вернулись в игру. Игроки выполняли план почти до самого конца. Но когда мы вели 16 очков за две с половиной минуты до конца, без всякой причины начали нервничать и играть не так, как должны, дав сопернику шанс поверить, что он тоже может победить. Тем не менее мы справились. Хочу подчеркнуть, что это была отличная командная работа. Нелегко играть против команды, которая так часто меняет защиту по ходу матча. Они много рискуют в обороне, поэтому игрокам нужно быть очень сосредоточенными и внимательными, и, на мой взгляд, большую часть времени они именно такими и были», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

