«Индиана» продлит контракт с форвардом Несмитом, общая сумма сделки — $ 40,4 млн

Руководство «Индианы Пэйсерс» и лёгкий форвард Аарон Несмит достигли соглашения по поводу продления контракта. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети X.

По информации источника, общая сумма контракта составит $ 40,4 миллиона, а его срок рассчитан на четыре года. Таким образом, 26-летний баскетболист останется в составе «Индианы» до окончания сезона-2028/2029.

Несмит был выбран на драфте НБА 2020 года под 14-м номером командой «Бостон Селтикс», за которую провёл два сезона. С сезона-2022/2023 форвард выступает за «Пэйсерс». В прошлом сезоне он в среднем набирал 12 очков и совершал четыре подбора за 24,9 минуты на площадке.