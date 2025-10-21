Новичка НБА задержали за опасное вождение. Ему грозит до 2,5 лет заключения

В понедельник утром защитника «Индианы Пэйсерс» Кэма Джонса взяли под стражу в округе Марион (штат Индиана), сообщает Fox59. По предварительным данным, ему инкриминируется не только безрассудное вождение, но и сопротивление задержанию.

Согласно материалам суда, всё произошло около 9:45 утра по местному времени. На тот момент сотрудник дорожной полиции заметил автомобиль, который двигался со значительным превышением скорости — 90 миль в час (примерно 145 км/ч) при разрешённых 50 (около 80 км/ч). Помимо этого, водитель часто менял полосы движения без использования сигнала поворота и неоднократно сокращал дистанцию до других транспортных средств.

Сам Кэм Джонс объяснил свои действия тем, что спешил на тренировку с «Индианой». Он заверил, что не был осведомлён о том, что нарушает скоростной режим, и что не заметил попыток полиции его остановить.

После выяснения обстоятельств на месте происшествия автомобиль баскетболиста был эвакуирован, а он сам задержан. В случае признания Джонса виновным в противодействии полиции, ему может грозить до 2,5 лет лишения свободы, а также штраф в размере до $ 10 тыс.

23-летний спортсмен ранее был выбран на драфте-2025 командой «Сан-Антонио Спёрс» под 38-м номером, после чего обменян в «Индиану», с которой впоследствии заключил контракт на четыре года.