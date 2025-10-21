Лу Уильямс осудил Леброна Джеймса за «вечеринку Hennessy», а не за яркое «Решение»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный лучший шестой игрок лиги, а ныне эксперт Лу Уильямс подверг критике поступок форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который вместо того, чтобы сделать заявление о своём будущем в баскетболе в рамках так называемого «второго решения», занялся проведением рекламной кампании.

«Ты привлёк внимание и заставил детей с волнением ждать твоего решения, а в итоге пригласил всех на вечеринку Hennessy. Во мне сейчас говорит не только отец, но и тренер. Когда делаешь подобный анонс, на него обращает внимание молодое поколение. Вот и моя дочь сразу спросила: «Папа, а что, Леброн завершает карьеру?» А на деле всё оказалось просто вечеринкой», — сказал Уильямс в эфире FanDuelTV show.