Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лу Уильямс осудил Леброна Джеймса за «вечеринку Hennessy», а не за яркое «Решение»

Лу Уильямс осудил Леброна Джеймса за «вечеринку Hennessy», а не за яркое «Решение»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный лучший шестой игрок лиги, а ныне эксперт Лу Уильямс подверг критике поступок форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который вместо того, чтобы сделать заявление о своём будущем в баскетболе в рамках так называемого «второго решения», занялся проведением рекламной кампании.

«Ты привлёк внимание и заставил детей с волнением ждать твоего решения, а в итоге пригласил всех на вечеринку Hennessy. Во мне сейчас говорит не только отец, но и тренер. Когда делаешь подобный анонс, на него обращает внимание молодое поколение. Вот и моя дочь сразу спросила: «Папа, а что, Леброн завершает карьеру?» А на деле всё оказалось просто вечеринкой», — сказал Уильямс в эфире FanDuelTV show.

Сейчас читают:
Второе «Решение» могло увековечить Леброна. Итог? Острый, почти хищный троллинг
Второе «Решение» могло увековечить Леброна. Итог? Острый, почти хищный троллинг
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android