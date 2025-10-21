Дюрант рассказал, почему решил остаться в «Хьюстоне» на условиях ниже максимальных

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант высказался по поводу своего продления контракта с техасским клубом. Согласно новым условиям, за два года 37-летний форвард заработает $ 90 млн. Дюрант также претендовал на максимальный контракт — $ 120 млн.

«После беседы с Рафаэлем Стоуном и Име Удокой я убедился в их стремлении построить по-настоящему сильную команду и сразу увидел своё место в этом проекте. Стало ясно, что это идеальный контракт для обеих сторон. Я рад, что вопрос с соглашением был решён заранее, и теперь ничто не будет отвлекать меня по ходу сезона. Все мои мысли сосредоточены исключительно на баскетболе.

Даже когда я выступал за другие клубы, было заметно, насколько в «Хьюстоне» все преданы своему делу, насколько велика их решимость изменить положение дел и вернуть команду в число претендентов на чемпионство. Сейчас, оказавшись здесь, я ещё больше убедился в исключительном внимании организации к каждой детали. Я горжусь тем, что являюсь частью этого проекта и полон решимости продолжать усердно работать, чтобы оправдать доверие и принести максимум пользы команде», — приводит слова Дюранта Houston Chronicle.