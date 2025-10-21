«Егор Дёмин — первый год». «Бруклин» показал фото россиянина

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» разместила новый пост в социальных сетях, где показала фотографию российского новичка команды Егора Дёмина.

«Егор Дёмин, восьмой номер – первый год», — говорится в описании к фото.

Фото: https://x.com/BrooklynNets

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне спортсмен выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Игрок является воспитанником московской школы «Тринта». Кроме того, Егор прошёл академию мадридского «Реала». В настоящий момент ему 19 лет.

