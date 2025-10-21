Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

NBC анонсировал передачу с участием Майкла Джордана

NBC анонсировал передачу с участием Майкла Джордана
Комментарии

В новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выйдет авторская передача легенды лиги Майкла Джордана под названием «MJ: Insights to Excellence». Об этом информирует телеканал NBC, где будет показываться шоу.

Передача будет выходить на протяжении всего сезона и включать беседы Джордана с известным журналистом NBC Майком Тирико. Первый эпизод покажут уже в ближайшее время — его фрагмент будет показан во время перерыва матча «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер».

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это станет редким случаем, когда Джордан лично примет участие в телевизионном проекте. В 1990-е он был символом баскетбольных трансляций NBC во времена доминирования «Чикаго Буллз», однако никогда не выступал в роли ведущего.

Сейчас читают:
Шей Гилджес-Александер готовит ремейк MVP-сезона. Поверьте, эта задача — тяжёлая
Шей Гилджес-Александер готовит ремейк MVP-сезона. Поверьте, эта задача — тяжёлая

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android