NBC анонсировал передачу с участием Майкла Джордана

В новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выйдет авторская передача легенды лиги Майкла Джордана под названием «MJ: Insights to Excellence». Об этом информирует телеканал NBC, где будет показываться шоу.

Передача будет выходить на протяжении всего сезона и включать беседы Джордана с известным журналистом NBC Майком Тирико. Первый эпизод покажут уже в ближайшее время — его фрагмент будет показан во время перерыва матча «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер».

Это станет редким случаем, когда Джордан лично примет участие в телевизионном проекте. В 1990-е он был символом баскетбольных трансляций NBC во времена доминирования «Чикаго Буллз», однако никогда не выступал в роли ведущего.

