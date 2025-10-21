«Во мне есть гораздо больше». Вембаньяма высказался о доминировании темы его роста в СМИ

Французский центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился своим отношением к обсуждениям, касающимся его впечатляющего роста. Согласно официальному сайту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), его рост составляет 224 см.

«Не могу сказать, что мне это по душе. Со временем я просто перестал придавать этому значение, ведь, как мне кажется, во мне есть гораздо больше достойных внимания черт», — приводит слова Вембаньямы североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Джаред Вайсс в социальной сети X.

Ранее издание «Чемпионат» выпустило материал, в котором подробно рассмотрело слухи о том, что фактический рост Вембаньямы может достигать как минимум 230 см.