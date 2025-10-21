Адвокат баскетболиста Касаткина будет представлять интересы задержанного в РФ Винатье*

Родители задержанного в Российской Федерации по подозрению в шпионаже гражданина Франции Лорана Винатье* обратились за помощью к французскому адвокату Фредерику Бело, который также представляет интересы российского баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на адвоката.

В августе сообщалось, что против Винатье* в России возбудили уголовное дело о шпионаже.

«Его родители крайне обеспокоены его состоянием. Они обратились ко мне для его защиты», — сказал Бело.

По словам адвоката, он планирует посетить Москву.

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Парижа Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

Винатье* признан в Российской Федерации иностранным агентом.

