Расписание матчей Еврокубка на 21 октября

Сегодня, 21 октября, в рамках 4-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию полное расписание предстоящих игр.

Еврокубок. Расписание матчей на 21 октября:

19:00 мск — «Нептунас» — «Гамбург Тауэрс»;

20:00 мск — «Ратиофарм» Ульм — «Бешикташ»;

20:00 мск — «Арис» — «Манреза»;

21:00 мск — «Хапоэль» Иерусалим — «Шлёнск».

Напомним, победителем Еврокубка в прошлом сезоне Еврокубка стал израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива. В решающем противостоянии «Хапоэль» встречался с испанской «Гран Канарией». По итогам двух встреч израильтяне оказались сильнее и впервые в своей истории завоевали чемпионство в Еврокубке.

