Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка — 2025/2026 на 21 октября

Расписание матчей Еврокубка на 21 октября
Комментарии

Сегодня, 21 октября, в рамках 4-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию полное расписание предстоящих игр.

Еврокубок. Расписание матчей на 21 октября:

19:00 мск — «Нептунас» — «Гамбург Тауэрс»;
20:00 мск — «Ратиофарм» Ульм — «Бешикташ»;
20:00 мск — «Арис» — «Манреза»;
21:00 мск — «Хапоэль» Иерусалим — «Шлёнск».

Напомним, победителем Еврокубка в прошлом сезоне Еврокубка стал израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива. В решающем противостоянии «Хапоэль» встречался с испанской «Гран Канарией». По итогам двух встреч израильтяне оказались сильнее и впервые в своей истории завоевали чемпионство в Еврокубке.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Мы наконец увидели Купера Флэгга в действии. Ну как, он и правда топ? Разбор
Мы наконец увидели Купера Флэгга в действии. Ну как, он и правда топ? Разбор

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android