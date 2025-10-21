Скидки
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Сани Бечирович: «Зенит» намерен бросить вызов доминированию ЦСКА

Бывший словенский баскетболист, а ныне спортивный директор «Зенита» Сани Бечирович рассказал, почему решил присоединиться к клубу из Санкт-Петербурга.

«К переходу в «Зенит» меня привёл не какой-то один фактор, а скорее сочетание нескольких. Я поговорил с генеральным директором клуба и членами правления, и они убедили меня, что их проект надёжен и что у них есть сильное желание создать мощную команду, способную бросить вызов доминированию ЦСКА.

Клуб чрезвычайно хорошо организован, всё работает на высоком уровне. Это была одна из ключевых причин, по которой я решил присоединиться к «Зениту». Я слышал много положительного об этом клубе и его организации. Всё уже на высоком уровне, но возможности для роста ещё есть. Верю, что мы можем продолжать становиться лучше», – приводит слова Бечировича Basketball Sphere.

«Уралмаш» потрепал нервы «Зениту» в юбилейном матче Секулича в Единой лиге
«Уралмаш» потрепал нервы «Зениту» в юбилейном матче Секулича в Единой лиге

