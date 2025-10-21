Расписание матчей НБА на 22 октября

Завтра, 22 октября, стартует регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026. В первом игровом дне пройдут два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

НБА. Расписание на 22 октября (время — московское):

2:30. «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс»;

5:00. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, действующим чемпионом НБА является «Оклахома», которая в финале прошлого сезона в семи матчах одолела «Индиану Пэйсерс» (4-3). Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, для которого предстоящий сезон станет 23-м в карьере, пропустит первую встречу в сезоне из-за травмы.