Расписание матчей НБА на 22 октября
Поделиться
Завтра, 22 октября, стартует регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026. В первом игровом дне пройдут два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.
НБА. Расписание на 22 октября (время — московское):
2:30. «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс»;
НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
5:00. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз».
НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, действующим чемпионом НБА является «Оклахома», которая в финале прошлого сезона в семи матчах одолела «Индиану Пэйсерс» (4-3). Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, для которого предстоящий сезон станет 23-м в карьере, пропустит первую встречу в сезоне из-за травмы.
Сейчас читают:
Комментарии
- 21 октября 2025
-
17:09
-
17:00
-
17:00
-
16:37
-
16:31
-
16:09
-
15:52
-
15:10
-
14:18
-
13:49
-
13:19
-
13:00
-
12:51
-
12:48
-
12:35
-
11:49
-
11:23
-
10:47
-
10:30
-
10:09
-
09:41
-
09:38
-
09:18
-
09:16
-
08:28
-
08:18
-
07:39
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
00:49
-
00:11
- 20 октября 2025
-
23:13
-
22:28
-
22:16