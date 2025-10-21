Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей НБА на 22 октября

Расписание матчей НБА на 22 октября
Комментарии

Завтра, 22 октября, стартует регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026. В первом игровом дне пройдут два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

НБА. Расписание на 22 октября (время — московское):

2:30. «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс»;

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

5:00. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Напомним, действующим чемпионом НБА является «Оклахома», которая в финале прошлого сезона в семи матчах одолела «Индиану Пэйсерс» (4-3). Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, для которого предстоящий сезон станет 23-м в карьере, пропустит первую встречу в сезоне из-за травмы.

Сейчас читают:
«Бостон» без Тейтума, шансы Дёмина в «Бруклине» и «Кливленд» в финале? Превью Востока НБА
«Бостон» без Тейтума, шансы Дёмина в «Бруклине» и «Кливленд» в финале? Превью Востока НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android