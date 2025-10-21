Скидки
Эй Смит объяснил, что именно привело к бурной реакции Леброна после слов эксперта о Бронни

,
Аудио-версия:
Известный аналитик и журналист Стивен Эй Смит вспомнил свой публичный конфликт с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, который произошёл между ними в начале марта 2025 года. Джеймс тогда посчитал, что эксперт перешёл рамки дозволенного в критике его сына Бронни.

«Понимаете, людям вроде Леброна извинений ждать не приходится. Я для него слишком мал, слишком незначителен, чтобы он проявил мужество и признал: «Ты действительно ничего плохого не говорил о моём сыне. Все твои слова были обращены ко мне».

Я никогда не делал никаких критических замечаний в адрес Бронни на протяжении всей его карьеры, наблюдал за каждым его шагом на пути в НБА. Когда его выбрали на драфте, я встал и аплодировал — именно потому, что это был замечательный момент. Прежде всего я был уверен: Леброн Джеймс этого заслужил, он сделал невероятно много для лиги.

Я говорил: «Лига ему многим обязана. Он достоин получить всё, что пожелает». Он ведь долгое время был недооценён в этом аспекте. Мне всё равно, сколько будет получать его сын — ради бога, пусть получает. Более того, я отмечал, что, если Бронни продолжит упорно трудиться, вполне может стать отличным профессионалом. Всё это я действительно говорил.

Но после того злополучного вечера в Филадельфии я отметил: «Подождите. Вы же требуете от нас игнорировать очевидные факты и не выполнять свою работу». Мы ведь видели всё своими глазами: на тот момент Бронни был не готов.

Это совсем не значит, что когда-то он не сможет быть готов, но в тот вечер это было именно так. И именно это спровоцировало такую бурную реакцию Леброна. Но нет — я не отступлюсь. Никто не заставит меня изменить свою позицию. В этой ситуации Леброн ошибался — он просто неправ», — сказал Эй Смит на канале The Pivot Podcast в YouTube.

Главные новости дня:

