«Ненавижу это фальшивое дерьмо». Журналист передал слова Уэстбрука после поступка Леброна

Журналист Ярон Вайцман в своём материале на The Ringer рассказал, что разыгрывающий Расселл Уэстбрук во время выступления за «Лос-Анджелес Лейкерс» в какой-то момент устал от «лицемерия» лидера команды Леброна Джеймса.

По информации обозревателя, эпизод произошёл после поражения команды в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Генеральный менеджер клуба Роб Пелинка сообщил игрокам, что к ним заглянет приглашённая звезда в рамках серии мотивационных встреч. Этим гостем оказался актёр Уилл Смит, который должен был выступить перед командой.

Сообщается, что, когда Пелинка и тогдашний главный тренер Дарвин Хэм вышли за Смитом, Леброн встал со своего места и заявил: «Вы справитесь без меня». После этого он покинул комнату. За ним ушёл Энтони Дэвис. Остальные игроки растерялись, а Уэстбрук спросил, должны ли они тоже уйти. Патрик Беверли ответил: «Нет, Расс, мы остаёмся. Эти двое могут делать что хотят — они выиграли чемпионат».

Позже, когда Смит пришёл, Леброн активно задавал вопросы, в результате чего беседа продолжалась почти час. «Тот же человек, который хотел уйти, теперь цитирует его фильмы и ведёт себя как фанат», — вспоминал один из присутствовавших.

После встречи Уэстбрук, по данным Вайцмана, сказал одному из партнёров по команде: «Ненавижу это фальшивое дерьмо. Просто не могу это видеть».

