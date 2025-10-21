Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ненавижу это фальшивое дерьмо». Журналист передал слова Уэстбрука после поступка Леброна

«Ненавижу это фальшивое дерьмо». Журналист передал слова Уэстбрука после поступка Леброна
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Ярон Вайцман в своём материале на The Ringer рассказал, что разыгрывающий Расселл Уэстбрук во время выступления за «Лос-Анджелес Лейкерс» в какой-то момент устал от «лицемерия» лидера команды Леброна Джеймса.

По информации обозревателя, эпизод произошёл после поражения команды в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Генеральный менеджер клуба Роб Пелинка сообщил игрокам, что к ним заглянет приглашённая звезда в рамках серии мотивационных встреч. Этим гостем оказался актёр Уилл Смит, который должен был выступить перед командой.

Сообщается, что, когда Пелинка и тогдашний главный тренер Дарвин Хэм вышли за Смитом, Леброн встал со своего места и заявил: «Вы справитесь без меня». После этого он покинул комнату. За ним ушёл Энтони Дэвис. Остальные игроки растерялись, а Уэстбрук спросил, должны ли они тоже уйти. Патрик Беверли ответил: «Нет, Расс, мы остаёмся. Эти двое могут делать что хотят — они выиграли чемпионат».

Позже, когда Смит пришёл, Леброн активно задавал вопросы, в результате чего беседа продолжалась почти час. «Тот же человек, который хотел уйти, теперь цитирует его фильмы и ведёт себя как фанат», — вспоминал один из присутствовавших.

После встречи Уэстбрук, по данным Вайцмана, сказал одному из партнёров по команде: «Ненавижу это фальшивое дерьмо. Просто не могу это видеть».

Материалы по теме
Леброна собираются судить в США за мнимый обман. Однако сам иск — чистый абсурд
Леброна собираются судить в США за мнимый обман. Однако сам иск — чистый абсурд

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android