20:00 Мск
«Дёмин получит много времени». Американские СМИ — о россиянине перед стартом НБА

Спортивное издание NetsDaily, посвящённое клубу НБА «Бруклин Нетс», поделилось мнением о российском разыгрывающем Егоре Дёмине в преддверии нового сезона.

«Первая игра была настолько успешной, насколько «Нетс» могли рассчитывать: 14 очков, три из пяти попаданий, в том числе он реализовал два из трёх дальних бросков, добавьте шесть из семи точных штрафных, пять подборов и одну передачу. И хотя его команда совершила 23 потери, только две из них пришлись на его долю. Но дело не только в цифрах: российский разыгрывающий ростом 206 см сохранял спокойствие под давлением и уверенно играл в защите.

Мы вряд ли узнаем, получит ли Дёмин, Бен Сараф или Нолан Траоре добро от Жорди [Фернандеса] до начала матча в среду, но, несмотря на травму Егора и пренебрежительные отзывы критиков, можно с уверенностью сказать, что Дёмин получит много игрового времени и, вероятно, выйдет в стартовом составе. Затем мы узнаем, насколько важен был его режим в межсезонье», — говорится в статье NetsDaily.

Дождались! Егор Дёмин дебютировал в предсезонке НБА — разбираем первую игру россиянина
Дождались! Егор Дёмин дебютировал в предсезонке НБА — разбираем первую игру россиянина
«Бостон» без Тейтума, шансы Дёмина в «Бруклине» и «Кливленд» в финале? Превью Востока НБА «Бостон» без Тейтума, шансы Дёмина в «Бруклине» и «Кливленд» в финале? Превью Востока НБА
