Лука Дончич высказался о целях «Лейкерс» на новый сезон НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался относительно цели на предстоящий сезон-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Думаю, мы отлично потренировались. Все и я в предвкушении. Предсезонная подготовка позади, так что мы с нетерпением ждём начала сезона. Цель — выиграть чемпионат! Просто стараться побеждать один матч за другим», — приводит слова Дончича Eurohoops.

В прошлом сезоне «Лейкерс» уступили «Миннесоте Тимбервулвз» в первом раунде плей-офф НБА со счётом 1-4. Напомним, «Лейкерс» в первом матче сезона НБА сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Игра пройдёт завтра, 22 октября, в 5:00 мск.