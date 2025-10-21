Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич высказался о целях «Лейкерс» на новый сезон НБА

Лука Дончич высказался о целях «Лейкерс» на новый сезон НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался относительно цели на предстоящий сезон-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Думаю, мы отлично потренировались. Все и я в предвкушении. Предсезонная подготовка позади, так что мы с нетерпением ждём начала сезона. Цель — выиграть чемпионат! Просто стараться побеждать один матч за другим», — приводит слова Дончича Eurohoops.

В прошлом сезоне «Лейкерс» уступили «Миннесоте Тимбервулвз» в первом раунде плей-офф НБА со счётом 1-4. Напомним, «Лейкерс» в первом матче сезона НБА сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Игра пройдёт завтра, 22 октября, в 5:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сейчас читают:
Каким был Лука Дончич в 17 лет
Каким был Лука Дончич в 17 лет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android