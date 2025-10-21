Лука Дончич высказался о целях «Лейкерс» на новый сезон НБА
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался относительно цели на предстоящий сезон-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Думаю, мы отлично потренировались. Все и я в предвкушении. Предсезонная подготовка позади, так что мы с нетерпением ждём начала сезона. Цель — выиграть чемпионат! Просто стараться побеждать один матч за другим», — приводит слова Дончича Eurohoops.
В прошлом сезоне «Лейкерс» уступили «Миннесоте Тимбервулвз» в первом раунде плей-офф НБА со счётом 1-4. Напомним, «Лейкерс» в первом матче сезона НБА сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Игра пройдёт завтра, 22 октября, в 5:00 мск.
НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
