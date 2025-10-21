Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно решение Евролиги по вопросу проведения матчей в Израиле — Sport5.co.il

Стало известно решение Евролиги по вопросу проведения матчей в Израиле — Sport5.co.il
Комментарии

Израильские команды «Маккаби» и «Хапоэль» смогут проводить домашние матчи Евролиги в Тель-Авиве с 1 декабря 2025 года. Как информирует Sport5.co.il, такое решение было принято на заседании клубов. Оно стало возможным благодаря недавнему соглашению о прекращении огня между Израилем и Палестиной.

Отмечается, что речи о немедленном возобновлении игр пока не идёт, так как в Евролиге желают оценить ход перемирия и получить дополнительные гарантии безопасности для команд и игроков. Также сообщается, что репутация «Маккаби» значительно помогла в этом процессе.

Ранее из-за соображений безопасности израильские клубы проводили домашние матчи за пределами страны — в Сербии и Болгарии.

Материалы по теме
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android