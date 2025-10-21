Скидки
«Шедевр». Сергей Кущенко назвал российский фильм 2025 года, который его впечатлил

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился впечатлениями от просмотра художественного фильма «Алиса в Стране чудес». Лента выйдет в прокат 23 октября.

«Идея, которую мы увидели, совместить, как кажется на первый взгляд, несовместимое. Но в итоге получился шедевр, который невозможно сразу оценить. Потому что когда ты знаешь произведение, но оно интерпретировано по-новому… Мне всегда необычные решения нравятся», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Фильм является современной экранизацией популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.

