Дёмин ответил, сколько обычному человеку нужно попыток, чтобы забить против защитника НБА

Игроки клуба «Бруклин Нетс» приняли участие в опросе, который провела пресс-служба команды. У баскетболистов поинтересовались, сколько попыток нужно обычному человеку, чтобы забить против защитника команды НБА?

Кэмерон Томас: Сто попыток. Остаётся надеяться на удачу.

Николас Клэкстон: Всё зависит от того, кто этот защитник. Если им буду я, да ещё выложусь по полной, тогда – никогда.

Егор Дёмин. Миллиарды.

Майкл Портер. Бесконечное число. Однако если ты когда-то играл в баскетбол, то, пожалуй, несколько сотен. После безумной попытки всё-таки можно забросить.

Зайари Уильямс. Не хочу казаться надменным и говорить, что не забьют никогда, хотя, быть может, так и есть. Если повезёт, можно бросить «трёшку» в пол-оборота и попасть. Может, один раз из 100. Но, наверное, такого не будет.

Дёмин поделился памятными моментами из Макао: