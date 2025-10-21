Скидки
В «Зените» оценили готовность команд РФ к возможному возвращению в Евролигу

В «Зените» оценили готовность команд РФ к возможному возвращению в Евролигу
Бывший словенский баскетболист, а ныне спортивный директор «Зенита» Сани Бечирович оценил уровень Единой лиги ВТБ, а также выразил уверенность, что российские команды организационно и финансово соответствуют уровню Евролиги.

«Качество Лиги ВТБ очень высокое, в ней много талантливых отечественных игроков. Российские клубы исторически были чрезвычайно успешными. Организация лиги призвана создавать зрелище для болельщиков, что будет вызывать ажиотаж.

С самого первого дня моего пребывания здесь я хотел сосредоточиться на будущем. Надеюсь, что ситуация скоро стабилизируется и будет найдено мирное решение. Я бы хотел, чтобы российские клубы вернулись в Евролигу как можно скорее. Это значительно упростило бы задачу. Российские клубы организационно и финансово находятся на уровне Евролиги. Мы все ждём, что ситуация изменится и клубы вернутся в Евролигу», — приводит слова Бечировича Basketball Sphere.

