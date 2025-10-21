Джимми Батлер стал миноритарным акционером женского футбольного клуба

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Шестикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джимми Батлер стал миноритарным акционером клуба Национальной женской футбольной лиги (NWSL) «Сан-Диего Уэйв». Об этом информирует пресс-служба команды.

Батлер владеет недвижимостью в Калифорнии и назвал Сан-Диего «городом, близким сердцу». Баскетболист увлёкся футболом во время Олимпиады-2016, когда он посетил финальный матч в соревнованиях мужчин, став свидетелем победы сборной Бразилии.

«Футбол всегда был моей страстью, и возможность участвовать в игре значимым образом была моей мечтой», — сказал Батлер.

«Джимми — конкурент и визионер, который разделяет наши ценности и амбиции», — отметила владелица клуба Лорен Лейтман.

