Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джимми Батлер стал миноритарным акционером женского футбольного клуба

Джимми Батлер стал миноритарным акционером женского футбольного клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джимми Батлер стал миноритарным акционером клуба Национальной женской футбольной лиги (NWSL) «Сан-Диего Уэйв». Об этом информирует пресс-служба команды.

Батлер владеет недвижимостью в Калифорнии и назвал Сан-Диего «городом, близким сердцу». Баскетболист увлёкся футболом во время Олимпиады-2016, когда он посетил финальный матч в соревнованиях мужчин, став свидетелем победы сборной Бразилии.

«Футбол всегда был моей страстью, и возможность участвовать в игре значимым образом была моей мечтой», — сказал Батлер.

«Джимми — конкурент и визионер, который разделяет наши ценности и амбиции», — отметила владелица клуба Лорен Лейтман.

Сейчас читают:
The Ringer составил рейтинг 25 лучших игроков НБА в данный момент. Леброн не в топ-10

Джимми Батлер встретился с Карлосом Алькарасом на US Open – 2025:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android