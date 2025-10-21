Назван звёздный игрок, перехода которого в «Лейкерс» хотел Леброн Джеймс

Журналист Ярон Вайцман в своём материале на The Ringer рассказал, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в своё время подталкивал команду к обмену разыгрывающего Расселла Уэстбрука на Кайри Ирвинга, который тогда выступал за «Бруклин Нетс».

«Бывший товарищ Леброна по команде входил в последний год своего контракта с «Бруклин Нетс» — с опцией игрока на $ 36,9 млн — и хотел продления. Однако «Нетс» не собирались отдавать десятки миллионов игроку, который с момента перехода в клуб пропустил значительное количество матчей — в том числе из-за отказа от вакцинации и истории с антисемитскими фильмами в соцсетях. Поняв, что у него нет будущего в «Бруклине», Ирвинг запросил обмен.

Новость просочилась в конце июня, и сразу несколько изданий сообщили, что «Лос-Анджелес Лейкерс» входит в число предпочитаемых Ирвингом вариантов, а Леброн хотел бы воссоединения. Переговоры между «Лейкерс» и «Нетс» ни к чему не привели. Роб Пелинка так и не проявил серьёзного интереса к Ирвингу, а «Нетс» не хотели брать Уэстбрука. Единственным способом для «Лейкерс» получить Ирвинга было обменять Уэстбрука. Уэстбрук это понимал – и осознавал, что Леброн тоже это знает. А значит, что бы Леброн ни говорил публично, реальность была очевидна: он фактически подталкивал клуб избавиться от Уэстбрука», — говорится в материале Вайцмана.

