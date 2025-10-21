Представлен топ-10 самых молодых игроков НБА сезона-2025/2026, Егор Дёмин — вне списка

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Издание BasketNews представило список 10 самых молодых игроков Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026. Самым юным оказался новичок «Даллас Маверикс» Купер Флэгг. Россиянин Егор Дёмин, выступающий за «Бруклин Нетс», в список не вошёл.

Топ-10 самых молодых игроков НБА сезона-2025/2026 (команда и дата рождения игрока):

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс», 21 декабря 2006).

2. Ноа Эссенг («Чикаго Буллз», 18 декабря 2006).

3. Йоан Беранже («Миннесота Тимбервулвз», 6 ноября 2006).

4. Джеремайя Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс», 14 октября 2006).

5. Хаман Малуач («Финикс Санз», 14 сентября 2006).

6. Эйс Бэйли («Юта Джаз», 13 августа 2006).

7. Рокко Зикарски («Миннесота», 11 июля 2006).

8. Каспарас Якучионис («Майами Хит», 29 мая 2006).

9. Нолан Траоре («Бруклин Нетс», 28 мая 2006).

10. Бен Сараф («Бруклин», 14 апреля 2006).

Дёмин родился 4 мая 2006 года.

