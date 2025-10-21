Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Большое уважение». Игрок «Зенита» Жбанов высказался об «Уралмаше» после матча команд

«Большое уважение». Игрок «Зенита» Жбанов высказался об «Уралмаше» после матча команд
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Встреча проходила 20 октября в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 91:86.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
91 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Рэндольф - 17, Мартюк - 14, Жбанов - 14, Пойтресс - 13, Фрейзер - 10, Емченко - 7, Щербенев - 6, Воронцевич - 6, Узинский - 4, Земский, Кривых, Дулкай
Уралмаш: Герасимов - 21, Карданахишвили - 18, Далтон - 13, Нэвелс - 8, Даглас - 7, Эллис - 6, Петенев - 5, Ивлев - 5, Новиков - 2, Пынько - 1, Писклов, Халдеев

— В самом конце заставили всех понервничать. Всё-таки «Уралмаш» уже доказывал в матче с «Локо», что они могут делать камбэки.
— Да, «Уралмаш» сильная команда, крепкие ребята, никогда не сдаются и даже «-14» за три минуты их не смутило. Они продолжали бороться, за что им большое уважение.

И тренерский штаб «Уралмаша» во главе с Ростиславом Вергуном, под его началом всегда команда играет до последнего, не сдаётся. Это большой тренер, у него большое будущее. Дальше у них всё будет только лучше, — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

Сейчас читают:
«Уралмаш» потрепал нервы «Зениту» в юбилейном матче Секулича в Единой лиге
«Уралмаш» потрепал нервы «Зениту» в юбилейном матче Секулича в Единой лиге

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android