«Большое уважение». Игрок «Зенита» Жбанов высказался об «Уралмаше» после матча команд

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Встреча проходила 20 октября в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 91:86.

— В самом конце заставили всех понервничать. Всё-таки «Уралмаш» уже доказывал в матче с «Локо», что они могут делать камбэки.

— Да, «Уралмаш» сильная команда, крепкие ребята, никогда не сдаются и даже «-14» за три минуты их не смутило. Они продолжали бороться, за что им большое уважение.

И тренерский штаб «Уралмаша» во главе с Ростиславом Вергуном, под его началом всегда команда играет до последнего, не сдаётся. Это большой тренер, у него большое будущее. Дальше у них всё будет только лучше, — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА: