Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
20:00 Мск
Баскетбол

Шенгюн — о переходе Дюранта в «Хьюстон»: он хочет побеждать

Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн поделился мнением о форварде Кевине Дюранте, который перебрался в стан клуба из Техаса в это межсезонье.

«Мы видим, как сильно он хочет играть, как сильно он хочет побеждать. Я видел, что ему урезали зарплату. Это важно! Мы уже знаем, как сильно он заботится об этой команде, как сильно он всем помогает. Я просто рад это видеть. Я не буду ничего говорить о деньгах; у него теперь миллионы долларов. Тем не менее поздравляю его.

Мы и так были хорошей командой, но с Кевином мы стали ещё лучше. Он приехал сюда подготовленным. Он приехал голодным, как и все мы здесь», — сказал Шенгюн во время пресс-конференции после последней тренировки команды перед стартом сезона НБА.

