Пол Пирс раскрыл, как в его время «Бостон» воспринимал Леброна Джеймса

Легендарный игрок «Бостон Селтикс» Пол Пирс вспомнил о решении бывшего товарища по команде Рэя Аллена перейти в «Майами Хит» в 2012 году. Пирс отметил, что особенно тяжело было смириться с тем, что Аллен присоединился к команде Леброна Джеймса — главного соперника «Селтикс» того времени.

«Стоит понять, тогда мы сражались с Леброном последние четыре-пять лет. «Хит» не были нашими соперниками. Нашим соперником был Леброн. Мы только что играли с ними в плей-офф год назад. Ты не можешь перейти к нему. Было бы лучше, если бы он ушёл в «Лейкерс». Это наш самый большой соперник. Тогда я был бы спокоен.

Полагаю, главная проблема была в том, что мы не общались. Когда выигрываешь, жёны дружат. Наши дети дружат, мы проводим вместе семейные праздники, Хэллоуин, День благодарения, и вдруг ты уходишь, не сказав ни слова», — сказал Пирс на канале Club Shay Shay в YouTube.

