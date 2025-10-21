Болельщик отозвал иск против Леброна из-за «второго решения» игрока после подарка

Фанат «Лос-Анджелес Лейкерс» Эндрю Гарсия отозвал иск против лёгкого форварда калифорнийской команды Леброна Джеймса после компенсации от платформы для фэнтези-ставок на спорт PrizePicks. Об этом информирует Los Angeles Times.

Ранее Гарсия подал иск в Верховный суд округа Лос-Анджелес, утверждая, что его ввели в заблуждение после публикации Джеймса о «втором решении». Ожидалось, что Леброн объявит о завершении карьеры, но на деле тизер оказался рекламой алкогольного напитка.

Гарсия решил отозвать иск после того, как PrizePicks зачислил ему промосредства на сумму $ 865,66 — ровно столько он потратил на два билета на встречу «Лейкерс» с «Кливленд Кавальерс» 31 марта 2026 года. Он сможет вывести выигрыши с этих средств, а также получит билеты на матч «Лейкерс» по выбору и мерч.

«Мне не нужно было отзывать иск, однако я решил это сделать. PrizePicks полностью компенсирует мои потери, и дальнейшее преследование выглядело бы как двойная выгода», — сказал Гарсия.

После тизера Джеймса продажи билетов на игры «Лейкерс» выросли в 25 раз, средние цены поднялись с $ 280 до $ 399, но вскоре вернулись к обычным значениям, когда стало ясно, что «второе решение» — лишь реклама.

