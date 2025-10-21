В НБА представили рейтинг сил команд перед сезоном-2025/2026. «Денвер» — на втором месте

На официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был опубликован силовой рейтинг клубов североамериканской лиги накануне старта регулярного сезона-2025/2026, который назначен на завтра, 22 октября. Открывать сезон будут встречи «Оклахома-Сити Тандер» и противостояние «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз».
Согласно нынешнему рейтингу, первое место занимает действующий чемпион НБА — «Оклахома-Сити Тандер». На второй строчке расположился «Денвер Наггетс», на третьей — «Кливленд Кавальерс». В пятёрку сильнейших также вошли «Нью-Йорк Никс» и «Миннесота Тимбервулвз».
Напомним, «Денвер», находящийся на втором месте рейтинга, завоевал чемпионский титул в 2023 году.
Остальной топ выглядит следующим образом:
6. «Лос-Анджелес Клипперс».
7. «Хьюстон Рокетс».
8. «Голден Стэйт Уорриорз».
9. «Орландо Мэджик».
10. «Лос-Анджелес Лейкерс».
11. «Детройт Пистонс».
12. «Атланта Хоукс».
13. «Даллас Маверикс».
14. «Милуоки Бакс».
15. «Сан-Антонио Спёрс».
16. «Мемфис Гриззлиз».
17. «Индиана Пэйсерс».
18. «Филадельфия Сиксерс».
19. «Бостон Селтикс».
20. «Торонто Рэпторс».
21. «Майами Хит».
22. «Портленд Трэйл Блэйзерс».
23. «Чикаго Буллз».
24. «Нью-Орлеан Пеликанс».
25. «Финикс Санз».
26. «Сакраменто Кингз».
27. «Шарлотт Хорнетс».
28. «Вашингтон Уизардс».
29. «Бруклин Нетс».
30. «Юта Джаз».