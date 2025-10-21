Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В НБА представили рейтинг сил команд перед сезоном-2025/2026. «Денвер» — на втором месте

На официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был опубликован силовой рейтинг клубов североамериканской лиги накануне старта регулярного сезона-2025/2026, который назначен на завтра, 22 октября. Открывать сезон будут встречи «Оклахома-Сити Тандер» и противостояние «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз».

Согласно нынешнему рейтингу, первое место занимает действующий чемпион НБА — «Оклахома-Сити Тандер». На второй строчке расположился «Денвер Наггетс», на третьей — «Кливленд Кавальерс». В пятёрку сильнейших также вошли «Нью-Йорк Никс» и «Миннесота Тимбервулвз».

Напомним, «Денвер», находящийся на втором месте рейтинга, завоевал чемпионский титул в 2023 году.

Остальной топ выглядит следующим образом:

6. «Лос-Анджелес Клипперс».

7. «Хьюстон Рокетс».

8. «Голден Стэйт Уорриорз».

9. «Орландо Мэджик».

10. «Лос-Анджелес Лейкерс».

11. «Детройт Пистонс».

12. «Атланта Хоукс».

13. «Даллас Маверикс».

14. «Милуоки Бакс».

15. «Сан-Антонио Спёрс».

16. «Мемфис Гриззлиз».

17. «Индиана Пэйсерс».

18. «Филадельфия Сиксерс».

19. «Бостон Селтикс».

20. «Торонто Рэпторс».

21. «Майами Хит».

22. «Портленд Трэйл Блэйзерс».

23. «Чикаго Буллз».

24. «Нью-Орлеан Пеликанс».

25. «Финикс Санз».

26. «Сакраменто Кингз».

27. «Шарлотт Хорнетс».

28. «Вашингтон Уизардс».

29. «Бруклин Нетс».

30. «Юта Джаз».