Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В НБА представили рейтинг сил команд перед сезоном-2025/2026. «Денвер» — на втором месте

В НБА представили рейтинг сил команд перед сезоном-2025/2026. «Денвер» — на втором месте
Аудио-версия:
Комментарии

На официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был опубликован силовой рейтинг клубов североамериканской лиги накануне старта регулярного сезона-2025/2026, который назначен на завтра, 22 октября. Открывать сезон будут встречи «Оклахома-Сити Тандер» и противостояние «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз».

Согласно нынешнему рейтингу, первое место занимает действующий чемпион НБА — «Оклахома-Сити Тандер». На второй строчке расположился «Денвер Наггетс», на третьей — «Кливленд Кавальерс». В пятёрку сильнейших также вошли «Нью-Йорк Никс» и «Миннесота Тимбервулвз».

Напомним, «Денвер», находящийся на втором месте рейтинга, завоевал чемпионский титул в 2023 году.

Остальной топ выглядит следующим образом:

6. «Лос-Анджелес Клипперс».
7. «Хьюстон Рокетс».
8. «Голден Стэйт Уорриорз».
9. «Орландо Мэджик».
10. «Лос-Анджелес Лейкерс».
11. «Детройт Пистонс».
12. «Атланта Хоукс».
13. «Даллас Маверикс».
14. «Милуоки Бакс».
15. «Сан-Антонио Спёрс».
16. «Мемфис Гриззлиз».
17. «Индиана Пэйсерс».
18. «Филадельфия Сиксерс».
19. «Бостон Селтикс».
20. «Торонто Рэпторс».
21. «Майами Хит».
22. «Портленд Трэйл Блэйзерс».
23. «Чикаго Буллз».
24. «Нью-Орлеан Пеликанс».
25. «Финикс Санз».
26. «Сакраменто Кингз».
27. «Шарлотт Хорнетс».
28. «Вашингтон Уизардс».
29. «Бруклин Нетс».
30. «Юта Джаз».

Сейчас читают:
«Бостон» без Тейтума, шансы Дёмина в «Бруклине» и «Кливленд» в финале? Превью Востока НБА «Бостон» без Тейтума, шансы Дёмина в «Бруклине» и «Кливленд» в финале? Превью Востока НБА
Ждём последний сезон Леброна, а «Оклахома» снова чемпион? Превью Запада НБА Ждём последний сезон Леброна, а «Оклахома» снова чемпион? Превью Запада НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android