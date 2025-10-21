«Чем больше рассказываешь, тем больше используют против тебя». Грин — партнёру по команде

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поддержал молодого защитника команды Брэндина Подзиемски, но призвал его сдержаннее говорить о своих целях и амбициях.

«Слушать, как он говорит о желании завоевать доверие — это здорово. Но я сказал ему: будь осторожен. Не говори слишком много, потому что чем больше рассказываешь, тем больше люди потом используют это против тебя. Мы все уверены в нём и в том, кем он станет, но я не хочу, чтобы он спешил.

Когда люди начинают подгонять твои ожидания, это может обернуться против тебя. Когда ты молодой, оставайся молодым как можно дольше — потому что потом приходит время, когда с этим связаны большие ожидания», — приводит слова Грина The Athletic.