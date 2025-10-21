Скидки
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Кто станет чемпионом НБА в сезоне-2025/2026?

Кто станет чемпионом НБА в сезоне-2025/2026?
Комментарии

В ночь с 21 на 22 октября стартует новый регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В первый день пройдут две встречи: действующий чемпион североамериканской лиги, «Оклахома-Сити Тандер», сыграет дома с «Хьюстон Рокетс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» примет на своей площадке «Голден Стэйт Уорриорз». Начало матчей запланировано на 2:30 и 5:00 мск соответственно.

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
В преддверии старта сезона издание «Чемпионат» приглашает читателей принять участие в опросе и выбрать, кто, по вашему мнению, станет победителем плей-офф предстоящего сезона НБА. Если нужная команда отсутствует в списке, вы можете предложить свой вариант ответа в комментариях.

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

