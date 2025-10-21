Гилберт Аренас высказался о расследовании в отношении Кавая Леонарда и «Клипперс»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас прокомментировал расследование, связанное с возможными нарушениями потолка зарплат в клубе «Лос-Анджелес Клипперс».

Речь идёт о предполагаемой схеме выплат, через которую организация могла обойти ограничения лиги при заключении контракта с Каваем Леонардом.

«Будем честны: владельцы — бизнесмены. Если им запрещают тратить деньги, которые они хотят потратить, они ищут обходные пути.

Думаете, только один клуб виновен? Комиссар работает на владельцев, и, если расследовать одного, придётся проверять всех. А ведь именно они платят ему зарплату», — приводит слова Аренаса Sport Illustrated.