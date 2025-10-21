Скидки
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
83 действующих игрока НБА родились после дебюта Леброна Джеймса в лиге

В преддверии 23-го сезона в НБА Леброн Джеймс остаётся самым возрастным действующим игроком лиги. По данным Basket News, 83 баскетболиста в НБА родились уже после того, как Джеймс впервые вышел на площадку 29 октября 2003 года.

За 22 сезона в лиге Леброн Джеймс стал символом долговечности в профессиональном спорте. На момент старта сезона-2025/2026 он продолжает выступать за «Лос-Анджелес Лейкерс» и готовится к своему 23-му году в НБА. 30 декабря форвард отпразднует 41-й день рождения.

Среди 30 команд лиги больше всего игроков, родившихся после дебюта Джеймса, находится в «Вашингтон Уизардс» — восемь. В составе «Лейкерс» таких трое — сын баскетболиста Бронни Джеймс, новичок Аду Тьеро и защитник по двустороннему контракту Ник Смит-младший.

