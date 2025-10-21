Скидки
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
20:00 Мск
Баскетбол Новости

Главный тренер «Автодора» Богичевич рассказал о подготовке к матчу с УНИКСом

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча Единой лиги с казанским УНИКСом. Игра пройдёт завтра, 22 октября, начало — в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Автодор
Саратов
«УНИКС сейчас находится в наилучшей форме среди всех команд Лиги ВТБ. Это сильный и сыгранный соперник, сохранивший костяк с прошлого сезона и добавивший высококлассных новичков с опытом игры в Евролиге.

Нам необходимо сыграть грамотно и сократить количество брака, потому что УНИКС умеет наказывать даже за малейшую ошибку.

Нужно сохранять концентрацию, жёстко защищаться и извлекать максимум из нынешних возможностей», — приводит слова Богичевича официальный телеграм-канал БК «Автодор».

