Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Велимир Перасович: саратовцы всегда играют дисциплинированно

Велимир Перасович: саратовцы всегда играют дисциплинированно
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о подготовке команды к домашнему матчу в рамках регулярного чемпионата Единой лиги — 2025/2026 с саратовским «Автодором», который пройдёт завтра, 22 октября, в «Баскет-холле».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Автодор» — сильная команда, которую возглавляет хороший тренер Миленко Богичевич. Саратовцы всегда играют дисциплинированно.

С приходом Алекса Хэмилтона и возвращением Малика Ньюмэна соперники могут представлять большую опасность. Для победы нам необходимо отнестись к встрече со всей серьезностью и действовать самоотверженно», — приводит слова Перасовича телеграм-канал БК УНИКС.

Сейчас читают:
Главный тренер «Автодора» Богичевич рассказал о подготовке к матчу с УНИКСом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android