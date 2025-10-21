Велимир Перасович: саратовцы всегда играют дисциплинированно
Поделиться
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о подготовке команды к домашнему матчу в рамках регулярного чемпионата Единой лиги — 2025/2026 с саратовским «Автодором», который пройдёт завтра, 22 октября, в «Баскет-холле».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Автодор» — сильная команда, которую возглавляет хороший тренер Миленко Богичевич. Саратовцы всегда играют дисциплинированно.
С приходом Алекса Хэмилтона и возвращением Малика Ньюмэна соперники могут представлять большую опасность. Для победы нам необходимо отнестись к встрече со всей серьезностью и действовать самоотверженно», — приводит слова Перасовича телеграм-канал БК УНИКС.
Комментарии
- 21 октября 2025
-
19:45
-
19:32
-
19:22
-
19:18
-
18:27
-
18:17
-
18:00
-
17:31
-
17:22
-
17:09
-
17:00
-
17:00
-
16:37
-
16:31
-
16:09
-
15:52
-
15:10
-
14:18
-
13:49
-
13:19
-
13:00
-
12:51
-
12:48
-
12:35
-
11:49
-
11:23
-
10:47
-
10:30
-
10:09
-
09:41
-
09:38
-
09:18
-
09:16
-
08:28
-
08:18