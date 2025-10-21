Велимир Перасович: саратовцы всегда играют дисциплинированно

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о подготовке команды к домашнему матчу в рамках регулярного чемпионата Единой лиги — 2025/2026 с саратовским «Автодором», который пройдёт завтра, 22 октября, в «Баскет-холле».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 22 октября 2025, среда. 19:00 МСК УНИКС Казань Не начался Автодор Саратов

«Автодор» — сильная команда, которую возглавляет хороший тренер Миленко Богичевич. Саратовцы всегда играют дисциплинированно.

С приходом Алекса Хэмилтона и возвращением Малика Ньюмэна соперники могут представлять большую опасность. Для победы нам необходимо отнестись к встрече со всей серьезностью и действовать самоотверженно», — приводит слова Перасовича телеграм-канал БК УНИКС.